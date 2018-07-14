Отец Дениса Черышева заявил, что Бузова не приблизится к его сыну ни на шаг

По словам Дмитрия, его сыну некогда ходить на тусовки. Все время у него занимают тренировки, которые впоследствии дают результаты.

У популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, что называется, губа не дура. В прошлом жена полузащитника Дмитрия Тарасова, а ныне завидная невеста положила глаз на игрока сборной России по футболу, уроженца Нижнего Новгорода Дениса Черышева. О чем заявила на весь белый свет, опубликовав пост в микроблоге Instagram после игры российских футболистов в матче четвертьфинала ЧМ-2018, сообщает KP.RU.

– Я согласна выйти за тебя замуж, – записала 32-летняя светская львица видеообращение к футболисту. – Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать! Меня не смущает разница в возрасте, ничего. Я без макияжа выгляжу на 18. Я на связи!

Что думает по этому поводу сам Денис, пока неизвестно, а вот его отец Дмитрий Черышев, который стал главным тренером ФК «Нижний Новгород», высказался категорично.

– О чем вы говорите? Шансы поют романсы, – заявил отец футболиста. – То есть никаких шансов! Вообще у меня Денис не занимается светскими мероприятиями, не участвует во всяком таком… Так что Ольга даже на шаг не может приблизиться к нему в этом плане.

По словам Дмитрия, его сыну некогда ходить на тусовки. Все время у него занимают тренировки, которые впоследствии дают результаты.

– Однажды меня спросили, почему никто не видит Дениса на светских вечеринках. Он не участвует в таких мероприятиях! Поэтому и забил четыре гола на ЧМ-2018. Вы даже не представляете, что это такое! – сказал тренер.

Но, несмотря на плотный график, у новой звезды российского футбола все в порядке с личной жизнью. Денис Черышев и Кристина Кобе встречаются около двух лет. Кстати, чтобы поддержать возлюбленного на мундиале, испанская красавица приехала в Россию. Именно она первая заключила полузащитника в объятия после того, как закончился матч Россия-Египет.

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