Казахстанские вузы определились с ценами на обучение

Благодаря новому законодательству образование может стать дешевле.

Из-за нового закона высшее образование в Казахстане может стать дешевле. Теперь учебные заведения сами устанавливают тарифы. Некоторые эксперты считают, что университеты станут намеренно занижать цены, чтобы устранить конкурентов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Если раньше университеты не могли устанавливать цену ниже стоимости государственного гранта, то сегодня у них развязаны руки. Они вправе как снижать, так и повышать оплату. В министерстве образования считают: закон сделает высшее образование доступнее.

Бану Нарбекова, зам. руководителя Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК:

- Это возможность доступа к образованию социально уязвимых слоев. Потому что не у всех есть возможность платить высокие платы. И в зависимости от их возможности, они будут выбирать себе учебное заведение. Это могут быть региональные частные вузы.

В регионах цены на обучение действительно демократичные. В Кокшетау за один год студенты платят от 200 тысяч тенге. В Актобе чуть дороже – 300 тысяч, такой же тариф и в Таразе. Еще выше стоимость в Караганде – около 400 тысяч тенге. Ну и самые высокие тарифы по стране - в Алматы и Астане: от 350 тысяч до 1,2 млн тенге. Но скоро это может измениться. Специалисты в сфере образования считают, многие вузы будут занижать цены, чтобы устранить конкурентов. И в этом нет ничего хорошего.

«Есть целый ряд учебных заведений, которые пойдут на демпинг – очень низкую цену устанавливать и дальше. Комитет по контролю в этой связи будет проверять: входят ли в стоимость обучения все затраты, которые необходимы для подготовки специалистов, то есть достаточным количеством материальная база обеспечена, не где-нибудь там, в сарае, в положенных 6 квадратных метров на нос», — сообщил президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов.

В Ассоциации говорят: резкого повышения цен на обучение ждать не стоит. Каждый университет учитывает платежеспособность и психологию населения. К тому же в Казахстане 130 высших учебных заведений, конкурирующих между собой. Если они завысят стоимость, то останутся без студентов.

«Конечно, многие могут ставить плату пять миллионов, 10 миллионов. Но кто пойдет? Если при такой цене, то скажут: я лучше буду учиться в Америке, скажем так. Люди же сравнивают. В этом году один из крупнейших вузов страны принял решение поднять цену максимум на 10 процентов. Но к новому закону это никак не относится. По такой схеме этот университет, как и многие другие, действует ежегодно», — говорит Алшанов.

В этом году один из крупнейших вузов страны принял решение поднять цену максимум на 10 процентов. Но к новому закону это никак не относится. По такой схеме этот университет, как и многие другие, действует ежегодно.

Бахытжан Сапаров, зам. ответсекретаря приемной комиссии КазНУ им. Аль-Фараби:

- В Казахском национальном университете им. Аль-Фараби на текущий год установлены цены для платного отделения – это 974 тысячи тенге до 1170 000. Это зависит от рейтингов университетов.

От рейтинга зависит и трудоустройство выпускников. Работодатели ищут сотрудников с хорошими знаниями, но не всех специальностей. Рынок труда переполнен юристами, экономистами и разного рода менеджерами. Спрос на них небольшой. Наиболее востребованы IT-специалисты, администраторы, бухгалтеры, маркетологи. Ну а самые актуальные профессии, по-прежнему, рабочие.

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