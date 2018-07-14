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Причины выброса газа в атмосферу на Атырауском НПЗ выясняют экологи

Ранее на заводе произошла остановка компрессора на установке по производству азота.

Фото : из открытых источников14 июля 2018, 06:50

Экологи выясняют причины выбросов газа на Атырауском НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе идут работы по подключению третьей фазы реконструкции. В ходе проведения этих работ был зафиксирован выброс газа в атмосферу в процессе подключения установки каталитического крекинга. По этому факту деартамент экологии начал проверку. После ее завершения результаты проведенной проверки будут обнародованы», - сообщил заместитель руководителя областного департамента эколоии Атырауской области Кайролла Кайраткали.

Напомним, 12 июля в 15:25 в ходе пусконаладочных работ произошла остановка компрессора на установке по производству азота. В результате в атмосферу были выброшены технологические газы.


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