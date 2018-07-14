Причины выброса газа в атмосферу на Атырауском НПЗ выясняют экологи

Ранее на заводе произошла остановка компрессора на установке по производству азота.

Экологи выясняют причины выбросов газа на Атырауском НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе идут работы по подключению третьей фазы реконструкции. В ходе проведения этих работ был зафиксирован выброс газа в атмосферу в процессе подключения установки каталитического крекинга. По этому факту деартамент экологии начал проверку. После ее завершения результаты проведенной проверки будут обнародованы», - сообщил заместитель руководителя областного департамента эколоии Атырауской области Кайролла Кайраткали.

Напомним, 12 июля в 15:25 в ходе пусконаладочных работ произошла остановка компрессора на установке по производству азота. В результате в атмосферу были выброшены технологические газы.

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