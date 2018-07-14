Суд в Киеве продлил арест Надежды Савченко

Депутат украинского парламента заявила в зале суда, что объявляет бессрочную голодовку.

Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить арест депутату украинского парламента Надежде Савченко. Это решение было оглашено в пятницу поздно вечером, однако речь судьи не было слышно из-за выкриков "Позор" со стороны более десятка сторонников Савченко, передает ТАСС со ссылкой на УНН.

Судебное заседание по вопросу продления меры пресечения длилось несколько дней. Перед вынесением решения в пятницу Савченко заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, поскольку суд не дает им возможность полноценно представлять интересы подозреваемой в процессе. Сторонники депутата вызвали наряд полиции в суд, чтобы правоохранительные органы зафиксировали нарушение, по их мнению, закона со стороны судьи. Сама Савченко передала полиции соответствующее заявление.

Кроме того, Савченко заявила в зале суда, что объявляет бессрочную голодовку, поскольку, по ее мнению, суд нарушил ее права на защиту.

Депутат Рады подозревается в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

В марте суд решил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая, позднее срок ареста продлевался до 13 июля.

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