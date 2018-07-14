Здание первого казахстанского телеграфа в Семее может исчезнуть

Краеведы Семея бьют тревогу: здание разрушается.

В центре Семея разрушается здание первого казахстанского телеграфа. Сооружение является памятником промышленной архитектуры начала ХХ века. Много лет оно находится в заброшенном состоянии. Если в ближайшие годы не заняться его восстановлением, то памятник истории может попросту исчезнуть, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Краевед Ольга Исаева об этом памятнике архитектуры знает практически все. В качестве телеграфа здание функционировало до середины 70-х годов. Затем внутри располагался уникальный музей связи. Сейчас здание в плачевном состоянии.

Ольга Исаева, краевед:

- Посмотрите, это здание находится под охраной государства. Ну как его зажали со всех сторон. Ведь так не положено. Это многострадальное здание. По той причине, что уже сколько лет ведется борьба за то, чтобы оно снова воспряло и начало работать.

Много лет памятник архитектуры пустует. И вот впервые за последние годы благодаря съемочной группе краеведы смогли побывать внутри здания бывшего телеграфа.

Руслан Шакабаев, Тwitter @NewsRuslan:

- Сооружение находится в аварийном состоянии. В некоторых комнатах уже обвалился потолок. Но, несмотря на это, стены здания находятся в идеальном состоянии.

Осмотрели объект и специалисты городского отдела культуры. Как выяснилось, средств на восстановления исторического здания нет. Сейчас оно числится на балансе городского отдела образования.

Гульжан Кудайбергенова, инспектор по памятникам отдела культуры г. Семея:

- Мы в областную комиссию отправляли несколько предложений по восстановлению здания. Но пока ни одно из них не нашло одобрение. Мы также искали спонсоров для восстановления памятника, но никто из предпринимателей не откликнулся.

Пока местные власти ищут спонсоров, краеведы бьют тревогу. Здание нужно в ближайшие время восстановить, иначе оно попросту разрушится.

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