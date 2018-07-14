Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Слова Трампа о возврате Крыма Песков назвал «нелогичной мантрой»

Кремль надеется, что Трамп перестанет повторять одни и те же слова по Крыму.

Фото : politnavigator.net14 июля 2018, 07:08

Кремль надеется, что президент США Дональд Трамп может стать политиком, который перестанет повторять "мантру" о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT.

"Мы никогда не носили и не носим розовых очков, но конечно, рассчитываем", - отметил он в ответ на вопрос, рассчитывают ли в Кремле на такое поведение Трампа.

Само по себе постоянное повторение слов о связи каких-то решений с возвратом Крыма Украине, которые звучат из уст западных лидеров, Песков назвал "абсолютно нелогичной и бесперспективной мантрой".

"Это путь в никуда, это значит, что никогда ничего не будет", - добавил представитель Кремля. По его словам, именно в таком ключе стоит разговаривать с Западом.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты