Казахстанцы покупают по 600 Toyota Camry 70 в месяц

На рынке новых автомобилей «семидесятка» становится бестселлером.

С появлением у дилеров Camry XV70 продаётся настолько хорошо, что за месяц машина увеличила отрыв от LADA Granta в зачёте моделей более чем в два раза — с 220 до 455, пишет сайт «Колёса».

За шесть месяцев автосалоны реализовали 2 510 Camry, включая предыдущее поколение XV50. В России Camry такими объёмами расходятся чуть ли не ежемесячно, хотя в соседней стране седан по итогам полугодия находится на 18-м месте, а не на первом.

Среди марок LADA в Казахстане всё ещё самая популярная, хотя и тут Toyota наступает на пятки. С января по июнь в стране реализовано 5.8 тысячи вазовских автомобилей и 5.6 тысячи Toyota. Издалека на это противостояние смотрит Hyundai с показателем 3 398 единиц.

В целом же результаты первого полугодия 2018 года показывают, что казахстанский авторынок продолжает оживать. В сравнении с 2017 годом продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин выросли почти на 38 %. За шесть месяцев реализовано 25,9 тысячи авто, из них практически 5,4 тысячи - в июне.

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