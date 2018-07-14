СБ ООН разрешил поставку в КНДР оборудования для связи между военными двух Корей

Ранее с соответствующим запросом обратился постпред Южной Кореи.

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в пятницу поддержал заявку Республики Корея на исключение из списка товаров военного назначения, запрещенных для поставок Пхеньяну, оборудования для восстановления работы линий связи между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС в субботу дипломатический источник.

"Запрос постпреда Южной Кореи был поддержан комитетом 1718", - сообщил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о принятом решении.

"В соответствии с резолюцией 2397, позволяющей комитету предоставлять исключения в конкретных случаях для любых целей, согласующихся с задачами соответствующих резолюций СБ ООН, я направляю в комитет заявку со стороны правительства Республики Корея об исключении, касающуюся восстановления военных линий связи", - говорится в запросе южнокорейского постпреда Чхо Тэ Юля (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Среди прочего, речь идет об оптико-волоконных кабелях и ином оборудовании, двух экскаваторах, двух грузовиках, одном джипе, а также горюче-смазочных материалах.

В своем обращении дипломат напомнил, что лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на встрече 27 апреля "среди прочего договорились принять различные меры военного характера для обеспечения активного взаимодействия, обменов, визитов, контактов и проведения переговоров по военной тематике на уровне генералов".

"В ходе таких переговоров между военными, состоявшимися 14 июня, [стороны] согласились полностью восстановить военные линии связи", - отметил он. "Установленные в демилитаризованной зоне, данные коммуникации послужат поддержанию мира, стабильности и снижению напряженности на Корейском полуострове и вокруг него, что является целью резолюций СБ ООН", - сказано в документе.

Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов. В ходе встречи военные представители Сеула и Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном - в 2003-м. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.

Работа западной линии связи была прекращена в 2016 году после того, как власти КНДР остановили работу расположенной на севере совместной с Южной Кореей Кэсонской промышленной зоны. В январе этого года телефонная связь на западной линии была восстановлена накануне Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, в которых приняла участие делегация КНДР.

Функционирование восточной линии связи было приостановлено в 2011 году на фоне военной напряженности между двумя корейскими государствами. Восточная линия окончательно вышла из строя в результате лесного пожара в 2013 году.

Межкорейский саммит прошел 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом и стал первой встречей лидеров Юга и Севера за более чем 10 лет.

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