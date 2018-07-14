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WhatsApp получит новую функцию

Создатели сервиса надеются упростить общение в групповых чатах.

Фото : Global Look Press/ZUMA14 июля 2018, 08:09

В мессенджере WhatsApp появится новая функция — пользователи смогут отмечать полученные сообщения как прочитанные, не открывая приложение.

По данным портала WАBetaInfo, создатели сервиса надеются тем самым упростить общение в групповых чатах. Пометку «прочитано» можно будет ставить из центра уведомлений. На данный момент функция позволяет лишь отвечать на сообщения.

Нововведение еще находится на стадии разработки, пользователи смогут им воспользоваться в одном из следующих обновлений приложения.

В конце июня разработчики презентовали новую функцию, которая позволит создавать групповые чаты, как в Telegram. Публиковать сообщения в таких чатах может только администратор группы.


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