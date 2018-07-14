В Узбекистане женщина два месяца притворялась мужчиной, чтобы ограбить соседку

Жительница Бухарской области ни разу не заподозрила подлога.

Мошенница из Бухарской области Узбекистана необычным способом выманила у своей соседки деньги и золотые украшения. Для этого она переоделась мужчиной, причем за два месяца обманутая соседка ни разу не заподозрила подлога.

Жертвой мошенницы стала жительница села Калон. Адизова по секрету рассказала своей соседке Ортиковой (имена обеих женщин изменены), что знакома с парнем по имени Рустам, который в нее влюблен. Ортикова была заинтересована неизвестным поклонником, и через какое-то время «Рустам» позвонил ей по телефону и назначил свидание.

Переодевшись мужчиной, Адизова несколько раз встречалась с соседкой. Она с таким мастерством изменила внешность и голос, что у Ортиковой не возникало никаких сомнений, что перед ней молодой человек. Постепенно «Рустам» вошел в доверие к женщине и однажды попросил денег. Согласился он и на золотые украшения, сказав, что заложит их на время, а после выкупит и вернет. Ортикова, поверив «Рустаму», отдала несколько золотых колец и цепочек, а также 2 600 000 сумов (около 115 тысяч тенге).

После этого «Рустам» исчез, а Ортикова, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась в Бухарское областное УВД. Мошенница была найдена и призналась в содеянном.

Адизова признана виновной в совершении преступления по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Она приговорена к году исправительных работ.

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