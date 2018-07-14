Семья Каримова продала крупный рынок в Узбекистане - СМИ

Продажа бизнеса для 40-летней Каримовой-Тилляевой означает потерю актива, прибыль от которого позволяла ей вести роскошный образ жизни за границей с мужем и детьми.

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева продала крупный коммерческий рынок Узбекистана Абу-Сахий. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на источники, знакомые со сделкой, не уточняя, кто стал новым владельцем бизнеса.

В декабре прошлого года Абу-Сахий, расположенный в столице Узбекистана Ташкенте, прошел ребрендинг и стал Ташкентским Шелковым путем. Сделка стала важным этапом в попытке президента Шавката Мирзиёева реформировать самую густонаселенную страну Центральной Азии.

Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев никогда публично не заявляли, что владеют рынком и контролируют связанные с ним логистические компании. Близкий к правительству финансист и предприниматель, который работает с рынком, подтвердили агентству, что супруги владели Абу-Сахий до конца прошлого года.

Продажа бизнеса для 40-летней Каримовой-Тилляевой означает потерю актива, прибыль от которого позволяла ей вести роскошный образ жизни за границей с мужем и детьми.

Для экономики Узбекистана смена владельца Абу-Сахий стала завершением квазимонополии на рынке и открыла доступ потребительских товаров в Узбекистан, так как почти все импортированные потребительские товары проходили через рынок.

“Раньше было сложно ввозить что-то, вывозить. Все делали через Абу Сахий, либо какими-то совершенно сумасшедшими контрабандными тропами. Теперь стало намного легче и лучше. Многие жители Ташкента и области стали активно выезжать в Казахстан, чтобы купить что-либо, начиная от бананов, кончая бытовой техникой, телефонами, компьютерами”, - сказал бизнесмен на условиях анонимности.

Смена собственников рынка стала фактическим завершением господства семьи Каримовых в Узбекистане. Мирзиёев сделал первое официальное упоминание об изменениях на рынке 5 января. Он не назвал новых владельцев, но сказал, что ежемесячные налоговые поступления с рынка значительно выросли.

В течение 15 дней после реорганизации рынок выплатил 35 миллиардов сумов ($4,2 миллиона) в бюджет. Ранее платежи составляли 5 миллиардов сумов в месяц.

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