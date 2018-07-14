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Три няни пытали годовалого ребенка шокером ради лайков в Snapchat

На кадрах запечатлено, как подростки бьют ребенка током, из-за чего тот плачет. Девушки при этом шутят и смеются.

Фото : Скриншот с видео14 июля 2018, 09:27

Три девушки-подростка из штата Арканзас, подрабатывавшие нянями, пытали годовалого ребенка электрическим шокером, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Видео, которое опубликовали девушки, попало на глаза матери их подопечного — Элиссе Уоткинс. На кадрах запечатлено, как подростки бьют ребенка током, из-за чего тот плачет. Девушки при этом шутят и смеются.

Полиция задержала всех троих девушек. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.


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