Китай назвал условие для достижения безопасности в мире

Абсолютная безопасность – это иллюзия, заявили в стране.

Необходимы совместные усилия всего международного сообщества для достижения устойчивой общей безопасности, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи. Об этом пишет РИА Новости.

"Абсолютная безопасность – это иллюзия, точно также как безопасность одной страны не может выстраиваться на нестабильности других, направленные против других государств угрозы могут стать вызовом для страны, от которой они исходят", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.

По его словам, при возникновении тех или иных проблем необходимо сразу же приступить к поиску решения вместо того, чтобы прибегать к угрозам применения силы или же применять политику "сделай соседа нищим".

"Руководствуясь новым видением общей и всеобъемлющей безопасности, мы должны совместно предпринять комплексные шаги для того, чтобы бороться с имеющимися проблемами и сдерживать потенциальные риски, страны должны повысить координацию и коммуникацию по таким проблемам безопасности, как борьба с терроризмом и экстремистскими идеологиями", — добавил он.

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