Алик Шпекбаев: В рейтинге электронного правительства ООН Казахстан на 33 месте

Цифровизация позволит экономике вырасти на 30%, считает глава АДГ СПК.

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В ходе визита Алик Шпекбаев совместно с акимом области Даниалом Ахметовым ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по трансформации подходов к обучению в контексте развития местного самоуправления в Восточном Казахстане. Целью проекта стало обучение ста акимов городов районного значения, сельских округов и поселков, в которых с этого года внедрен самостоятельный бюджет.

Институт акимов в системе государственного управления страны занимает важное место. Они практически полностью организовывают жизнь в регионах. И как государственные менеджеры обязаны решать все актуальные вопросы социально-экономического развития своей территории.

Особое внимание во время обучения было уделено вопросам эффективной организации бюджетного процесса, реализации государственных программ, управления коммунальной собственностью, развитию навыков пользования порталом электронного правительства. Программа семинара была составлена так, чтобы полученные знания и навыки акимы могли максимально использовать в своей повседневной работе. Теория сочеталась с практическими занятиями, а итоговая самостоятельная работа, которая включала в себя разработку и защиту собственных проектов, закрепила представленный материал.

Нужно отметить, что обучение проводили первые руководители государственных органов области, в том числе глава региона Даниал Ахметов, представители партии «Нұр Отан», Палаты предпринимателей, преподаватели филиала Академии госуправления при Президенте РК.

- За 20 лет система госслужбы претерпела серьезные изменения. Перед нами стоят задачи перейти к принципу опережающего развития. Восточный Казахстан первым в стране начал обучать акимов. Пилотный проект стартовал 5 февраля текущего года. Обучение проходило на протяжение 5 месяцев. Идейно-содержательным ориентиром проекта является 98-ой шаг Плана нации о формировании подотчетного государства. Важный аспект модернизации – создание в Казахстане эффективной государственной системы управления социальными процессами с профессиональным корпусом экспертов и менеджеров на всех уровнях власти, - рассказал Даниал Ахметов.

Во время обсуждения роли профессионального развития аппарата госслужбы глава региона выразил готовность оказать максимальное содействие со стороны акимата в создании на базе филиала Академии уникальной образовательной площадки с современным учебным оборудованием.

Помимо этого, председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев ознакомился с ходом развития программы «Цифровой Восток». О цифровизации в регионе рассказал руководитель аппарата акима ВКО Ринат Омаров. Проект включает в себя оцифровку всех сфер жизни горожан: образование, здравоохранение, экономика, предпринимательство, городское хозяйство. Также большое внимание уделяется оказанию государственных услуг в электронном формате. Стоит отметить, что за прошедшие полгода доля оказанных услуг посредством онлайн-формата увеличилась на 65% по сравнению с 2017 годом, и составила более 81%.

По сообщению Алика Шпекбаева, в рейтинге электронного правительства ООН, который является одним из ключевых индикаторов развития информационного общества в странах мира, Казахстан занимает 33 место, что подтверждает высокий показатель.

- Не нужно останавливаться на достигнутом. Цифровизация позволит экономике вырасти на 30%. За счет цифровизации процессов произойдет оптимизация штатных структур госслужащих. Следовательно, увеличится заработная плата. А обучение акимов по проекту развивает принципы общей ответственности, партнерского участия, профессионализма и саморазвития. Развитие человеческого капитала – основа экономики, так как включает в себя интеллектуальный потенциал, который является главной составляющей социально-экономического развития современного общества, - заключил Алик Шпекбаев.

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