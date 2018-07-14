Фестиваль фольклорной музыки «Жезкиік» в Улытау собрал представителей трёх континентов

На фестиваль приехали 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана.

В местности Болатсай Улытауского района 13 июля выступили участники I Международного фестиваля «Жезкиік». Грандиозный вечер фольклорной музыки был организован в специально сооружённом для этого мероприятия этноауле. Об этом сообщает Zakon.kz.

Международный фестиваль проводится в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», с реализацией проекта «Духовные святыни Казахстана» и специальной программы «Туған жер».

На фестиваль приехали 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана.

- Мы думаем, что «Жезкиік» станет ежегодным международным фестивалем. Желаем, чтобы он прошёл успешно, все участники познакомились друг с другом и провели великолепное и незабываемое время здесь, - говорят музыканты группы Nice La Belle, исполняющие традиционную французскую музыку.

Другие участники делились своими впечатлениями о Казахстане. Музыканты отмечали, что, приехав на фестиваль, удивились его размаху. Им очень понравилась большая профессиональная сцена и уровень организации фестиваля. Большинство в Казахстане оказались впервые, и говорили о том, что успели полюбить нашу страну за живописный ландшафт, особенную вкусную еду и радушных, добрых людей, всегда готовых прийти на помощь.

Поздравить всех участников фестиваля «Жезкиік» приехали министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиұлы, первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, государственный и военный деятель РК Мухтар Алтынбаев, Народный герой Казахстана Тохтар Аубакиров, Народные артистки Казахстана Бибигуль Тулегенова и Нуржамал Усенбаева, и многие другие известные личности.

В своей приветственной речи министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиұлы зачитал поздравление от имени Главы государства Нурсултана Назарбаева:

- Для меня большая честь присутствовать на таком грандиозном мероприятии. Позвольте мне зачитать послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева для участников международного фестиваля «Жезкиік». «Уважаемые дамы и господа! Поздравляю вас с открытием І Международного фестиваля музыки «Жезкиік». Я верю, что данное мероприятие, проводимое в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», станет наиболее значимым событием в культурной жизни страны. Также я считаю, что этот фестиваль будет способствовать популяризации фольклорного искусства казахского народа во всём мире», - процитировал министр культуры и спорта Казахстана.

- Хочу выразить благодарность Президенту нашей страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за уважение к искусству и поддержку фестиваля, - сказал аким области Ерлан Кошанов. - Столетия назад на этой священной земле звучали стук копыт войска Жошы-хана, мелодии домбры Бетбуги. А сегодня мы слышим музыку фольклорных коллективов из разных стран мира. Сегодня здесь слились в унисон священная земля Улытау, веками слышавшая мелодии казахского народа; этномузыка, которая раскрывает нам историю разных стран и подчёркивает их исторические корни. И, наконец, легенда о священном животном Жезкиік - степной лани. На этой земле в древние времена собирались главы трёх жузов, а сегодня в Улытау собрались представители трёх континентов.

Также участников международного фестиваля поздравил первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

- Этот фестиваль проходит в рамках госпрограммы «Рухани жаңғыру». Основная её задача - возродить и развивать, популяризировать культурное и духовное наследие нашей страны. И подобные грандиозные мероприятия способствуют этому. И мы верим, что международный фестиваль «Жезкиік» познакомит представителей многих стран с культурой и искусством казахского народа, - сказал Маулен Ашимбаев.

С древних времён живёт в казахской степи чудесное животное - ровесник мамонта - сайгак. Казахи называют его бөкен, киік. Согласно древним легендам, есть у сайгака покровительница - Жезкиік. Это божественная сайга, шерсть её отливает красноватым латунным цветом, и блестят на солнце её бока, словно крылья. Жезкиік оберегает стада сайгаков, защищает их от голода и истребления, от злых охотников. Жезкиік покровительствует и людям Великой степи.

Чтобы гости фестиваля смогли прочувствовать дух священной земли Улытау, их пригласили посетить древние памятники культуры и истории - мавзолеи Жошы-хана и Алаша-хана, а также исторический комплекс «Хан Ордасы».

В финале фестиваля танцоры из разных хореографических коллективов Карагандинской области исполнили танец «Қара жорға». Музыкальный вечер завершило выступление группы «Улытау».

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