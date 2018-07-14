Женщину за рулем Lexus оштрафовали за езду по тротуару

Накануне сообщалось, что водитель едва не сбила двух маленьких девочек на пешеходной части.

В Алматы оштрафовали женщину, которая за рулем внедорожника едва не сбила двух детей на тротуаре, сообщает Zakon.kz.

Напомним, накануне, 13 июля, было опубликовано видео, на котором видно, как автомобиль Lexus на высокой скорости движется по тротуару на пересечении улиц Тимирязева – Байзакова. Женщина за рулем едва не сбила двух девочек.

По данному факту водитель автомашины привлечена к административной ответственности по ст.596 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях ("Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения"), составлен протокол и наложен штраф – 15 МРП.

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