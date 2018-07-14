Ильин рассказал о целях и победах в карьере

Тяжелоатлет показал, как поднимает вес 175 кг в рывке.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин опубликовал в своем инстаграме видео подхода с рывком на одной из своих тренировок, сообщает Zakon.kz.

Вес в рывке составил 175 килограммов, по словам самого Ильина, это стало для него личной победой.

— Вот и мой подход на 175 кг в рывке! Для меня этот подход — настоящая победа над самим собой, так как уже несколько лет я не подходил к этому весу! Сейчас я начал чувствовать рывок намного лучше и моя уверенность того, что я все же вырву мировой рекорд в своей карьере растёт с каждым таким подходом! Итак, сегодня рывок 175 кг и это моя маленькая победа, которая приведет меня к моей цели!, — написал спортсмен.