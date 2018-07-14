Десятилетняя девочка пострадала при взрыве авто в Алматы
На ходу у автомобиля взорвалось газовое оборудование, девочка доставлена в больницу с травмами.
Фото : из открытых источников14 июля 2018, 13:28
Чрезвычайное происшествие произошло вечером 13 июля по улице Жандосова в Алматы, в районе Верхней Каменки, передает Sputnik Казахстан.
По словам очевидцев, автомашина Toyota Ipsum двигалась по улице Жандосова в восточном направлении. Во время движения машины в ней взорвалось газовое оборудование. Удар был настолько сильным, что машину деформировало.
В результате взрыва пострадала пассажирка — десятилетняя девочка. С различными травмами ее доставили в ближайшую больницу.
На месте работали сотрудники дорожной полиции для более детального выяснения всех обстоятельств.
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