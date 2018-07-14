Избившую палкой ребенка мать в Жанаозене могут лишить родительских прав

Ребенок был приемным.

На героиню видеоролика с избиением ребенка заведено уголовное дело. По словам полицейских, есть вероятность, что мальчика вернут в детский дом, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Мангистау.

Известно, что женщина, избивающая ребенка палкой на балконе, его приемная мама, работающая учителем. Мальчика она усыновила год назад в актюбинском детском доме. После того, как методы воспитания приемной мамы попали на видеокадры, семьей заинтересовались полицейские и органы опеки.

«По закону раз в год мы проверяем семьи, в которые были усыновлены дети. В этой семье было все нормально. Ребенок чувствовал себя хорошо, ходил в садик», —рассказала главный специалист отдела образования Жанаозена Фариза Бекжанова.

По слова мамы, палка, как атрибут воспитательного процесса, пошла в ход после того, как ребенок неоднократно ослушался запрета выходить на балкон. Чтобы объяснить четырехлетнему малышу, что это опасно, женщина решила наказать его, применяя физическую силу.

«На приемную мать заведено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». В настоящее время ведется следствие. Возможно, мальчик будет возвращен в детский дом», — отметили в полиции.

Напомним, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина бьет ребенка по рукам и голове предметом, похожим на палку.

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