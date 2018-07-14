Аргентинский рок-музыкант признался в убийстве
Солист добровольно сдался полиции.
Фото : Fernando Gutierrez / AP14 июля 2018, 13:40
Бывший солист аргентинских рок-групп Viejas Locas и Intoxicados Христиан «Пити» Альварес признался в убийстве и добровольно сдался полиции. Об этом сообщает Teletrece.
Стражи порядка разыскивали 46-летнего музыканта с 12 июля. По свидетельствам очевидцев, он четыре раза выстрелил в своего 36-летнего соседа, а затем сбежал.
«Либо я его, либо он меня. Любое живое существо бы так сделало», — сказал Альварес журналистам на улице перед полицейским участком. Он подчеркнул, что наркотики, от которых испытывал зависимость, здесь ни при чем.
В полиции отметили, что у убитого не было никакого оружия, а пистолет рокера был незарегистрирован и куплен на черном рынке.
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