Аргентинский рок-музыкант признался в убийстве

Солист добровольно сдался полиции.

Бывший солист аргентинских рок-групп Viejas Locas и Intoxicados Христиан «Пити» Альварес признался в убийстве и добровольно сдался полиции. Об этом сообщает Teletrece.

Стражи порядка разыскивали 46-летнего музыканта с 12 июля. По свидетельствам очевидцев, он четыре раза выстрелил в своего 36-летнего соседа, а затем сбежал.

«Либо я его, либо он меня. Любое живое существо бы так сделало», — сказал Альварес журналистам на улице перед полицейским участком. Он подчеркнул, что наркотики, от которых испытывал зависимость, здесь ни при чем.

В полиции отметили, что у убитого не было никакого оружия, а пистолет рокера был незарегистрирован и куплен на черном рынке.

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