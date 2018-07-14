Сексуальная казахстанская футболистка рассказала, как на ее профессию реагируют люди

Реакция людей до сих пор неоднозначная: Футболистка? Что, правда? Многие не верят, - рассказывает Аида.

Игрок сборной Казахстана по футболу и форвард ФК «Енисей» (Россия) Аида Гайстенова рассказала о женском футболе и реакции окружающих на ее профессию, пишет Harper's Bazaar.

Футболистка вспомнила, что гонять мяч любила с детства. В большинстве своем ее друзьями были мальчики. Они ни разу не упрекнули ее в том, что она играет, «как девчонка».

В 16 лет к Аиде пришло понимание, что футбол – это не просто увлечение, а ее призвание. Тогда же она заключила первый контракт и стала заниматься этим видом спорта профессионально.

Родные определенное время серьезно не воспринимали выбор девушки. Поддерживать стали только после того, как она была включена в юношескую сборную Казахстана.

«Но реакция людей до сих пор неоднозначная: «Футболистка? Что, правда?». Многие не верят», - рассказывает Аида.

По ее словам, футбол считается мужским видом спорта. Тем не менее, женские команды играют не менее зрелищно. Среди представительниц прекрасного пола проводятся свои соревнования: чемпионат мира, лига чемпионов и внутренние чемпионаты.

Женский футбол был бы более популярен, если бы его хорошо рекламировали, считает Аида. Она отмечает, что далеко не все клубы имеют в своих составах женские команды.

Для «раскрутки» такого футбола до масштабов мужского нужно приложить массу усилий.

«Тем не менее с дискриминацией женщин в спорте я не сталкивалась», - отмечает футболистка и подчеркивает, что девушки играют на таком же уровне.

Обычно перед матчем Аида испытывает бурю эмоций и ощущений. В ней всегда живет желание победить.

Что касается самой запоминающейся игры в карьере, то девушка считает таковой встречу с Англией на отборочном цикле ЧМ-2019 среди женщин. Сейчас казахстанка живет в Красноярске и выступает за российский клуб.