Сагинтаеву рассказали о микрокредитовании

Премьер-министр провел совещание по вопросам развития предпринимательства.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам микрокредитования в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе совещания обсуждены вопросы дальнейшего развития рынка микрокредитования в стране, создания инфраструктуры льготного микрокредитования, условий микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, а также подведены итоги реализции Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы за шесть месяцев текущего года.

С докладами на совещании выступили министры национальной экономики Т. Сулейменов, труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова и первый вице-министр сельского хозяйства А. Евниев.

Напомним, согласно Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы, кредиты выдаются сроком на 7 лет, со ставкой вознаграждения 6% на открытие микробизнеса, создание микропредприятий и якорных коопераций, а также расширение существующего бизнеса.

В конечном результате реализация программы позволит поддержать около 22 тысяч представителей малого бизнеса и самозанятого населения, увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места.

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