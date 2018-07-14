Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почти 40 полицейских судят в Шымкенте за превышение полномочий

Исключительный по количеству участников процесс начинается в Шымкенте. На скамье подсудимых сразу 38 человек.

Фото : otyrar.kz14 июля 2018, 14:27

Фигурантов дела, их адвокатов, родных и прокуроров так много, что не стали даже пытаться их разместить в обычном зале суда. Заседание началось в актовом зале районного отдела полиции. Но даже там не удалось избежать столпотворения у входа и разговора на повышенных тонах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Больше 30 подсудимых до громкого ареста носили погоны и служили в регистрационно-экзаменационном отделе управления административной полиции. Они проводили экзамены для желающих получить права, выдавали водительские удостоверения и оформляли машины. Правда, свои обязанности, по версии следствия, совмещали с противозаконными интересами.

Следователи Нацбюро заподозрили сотрудников полиции в том, что они создали ОПГ, брали взятки в особо крупном размере, злоупотребляли полномочиями, совершали служебный подлог и подделывали документы.

Арестовали высокопоставленных сотрудников административной полиции региона еще два года назад. С тех пор майоры, подполковники и бывший руководитель РЭО в изоляторе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты