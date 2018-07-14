Почти 40 полицейских судят в Шымкенте за превышение полномочий

Исключительный по количеству участников процесс начинается в Шымкенте. На скамье подсудимых сразу 38 человек.

Фигурантов дела, их адвокатов, родных и прокуроров так много, что не стали даже пытаться их разместить в обычном зале суда. Заседание началось в актовом зале районного отдела полиции. Но даже там не удалось избежать столпотворения у входа и разговора на повышенных тонах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Больше 30 подсудимых до громкого ареста носили погоны и служили в регистрационно-экзаменационном отделе управления административной полиции. Они проводили экзамены для желающих получить права, выдавали водительские удостоверения и оформляли машины. Правда, свои обязанности, по версии следствия, совмещали с противозаконными интересами.

Следователи Нацбюро заподозрили сотрудников полиции в том, что они создали ОПГ, брали взятки в особо крупном размере, злоупотребляли полномочиями, совершали служебный подлог и подделывали документы.

Арестовали высокопоставленных сотрудников административной полиции региона еще два года назад. С тех пор майоры, подполковники и бывший руководитель РЭО в изоляторе.

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