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Известная актриса попала в реанимацию из-за обширного ожога

Сообщается, что у артистки диагностировали ожоги около 51% тела — лица, шеи и рук.

Фото : © kino-teatr.ru14 июля 2018, 14:30

Известная актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в реанимацию одной из подмосковных клиник с тяжёлыми ожогами. Об этом сообщает Лайф.

Отмечается, что она попала в больницу 29 июня после того, как уснула с сигаретой на свой даче в Ленинском районе области. У Рубинчик диагностировали ожоги около 51% тела. Пострадали лицо, шея и руки.

Известно также, что её перевели в одну из столичных клиник.

Рубинчик снялась в таких работах, как "Старые долги", "Дорогие мама и папа", "Кино про кино", "Медвежья охота" и другие.


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