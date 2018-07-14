В магазине можно не только хлебушка купить
Абсолютно бестолковые товары и совершенно гениальные штуки, которые нельзя не купить.
Фото : micccp.com14 июля 2018, 14:42
Можно ли продавать икру мента, клюкву со вкусом черники, пряники со вкусом майонеза и «марожни»?
Иногда можно встретить очень нужны товары на полках магазинных
А иногда очень печальные
Даже товары для каннибалов обнаружить можно
Иногда задумываешься… Ну для кого такое делают?
Когда лучше совсем не читать написанное
В магазине можно найти всё, даже кристаллы от Хайзенберга
Грибочки
Икра разных видов
Помните, что люди всегда посещают магазины из-за яблок
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928079-334b68b3705ea3723f44b59b720df4bf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...