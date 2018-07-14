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В магазине можно не только хлебушка купить

Абсолютно бестолковые товары и совершенно гениальные штуки, которые нельзя не купить.

Фото : micccp.com14 июля 2018, 14:42

Можно ли продавать икру мента, клюкву со вкусом черники, пряники со вкусом майонеза и «марожни»?

Иногда можно встретить очень нужны товары на полках магазинных

А иногда очень печальные

Даже товары для каннибалов обнаружить можно

Иногда задумываешься… Ну для кого такое делают?

Когда лучше совсем не читать написанное

В магазине можно найти всё, даже кристаллы от Хайзенберга

Грибочки

Икра разных видов

Помните, что люди всегда посещают магазины из-за яблок


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