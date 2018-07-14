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Байконур проверили на готовность к запуску спутников OneWeb

В ходе аудита объектов изучалось их состояние, кадровое и финансовое положение, перспективы дальнейшего использования, возможности безубыточной эксплуатации.

Фото : © РИА Новости / Сергей Мамонтов14 июля 2018, 15:50

Делегация Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, отвечает за эксплуатацию российских космодромов) во главе с и.о. гендиректора Андреем Охлопковым проинспектировала космодром Байконур на готовность к выполнению контракта по массовому запуску спутников OneWeb, рассказал РИА Новости источник на космодроме.

"Полученная в ходе инспекции информация необходима руководству ЦЭНКИ для проведения в 2019 году с космодромов Байконур и Восточный порядка 14 коммерческих пусков ракет "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb", — рассказал собеседник.

"Выполнение такой объёмной программы требует тщательной организации пусковых кампаний, готовности кадрового потенциала и дополнительного вложения финансовых средств в некоторые объекты инфраструктуры", — отметил он.

В ходе аудита объектов изучалось их состояние, кадровое и финансовое положение, перспективы дальнейшего использования, возможности безубыточной эксплуатации. Также были рассмотрены вопросы организации пусковых кампаний в 2019 году, рассказал собеседник.

Планируется, что всего система OneWeb будет состоять из 900 спутников. Заключен контракт на их запуски на 21 российской ракете "Союз". Сообщалось также о контракте на использование в программе 11 ракет "Протон".


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