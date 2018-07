Умерла первая жена Фрэнка Синатры

На 102-м году жизни скончалась первая жена американского певца Фрэнка Синатры Нэнси. Об этом в Twitter сообщила их дочь, певица Нэнси Синатра, передает РИА Новости.

Фрэнк Синатра женился на Нэнси Барбато в 1939 году. В этом браке родились трое детей — Нэнси, Тина и Фрэнк Синатра-младший. Через десять лет супруги развелись.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. ????????