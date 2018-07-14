Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Встреча рассчитана примерно на три часа.

Общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки продлится примерно три часа. Это следует из расписания, опубликованного в мобильном приложении саммита HELSINKI2018, передает РИА Новости.

"Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13:15, а встреча Путина и Саули Ниинистё начнется в 16:30", — говорится в расписании.

Из мобильного приложения также следует, что Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё встретятся с семи до десяти утра.

О чем будут говорить президенты

Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, саммит пройдет в президентском дворце в центре Хельсинки. Сначала лидеры двух стран побеседуют в присутствии переводчиков, затем переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака, на котором будут присутствовать некоторые члены делегаций. После этого президенты проведут совместную пресс-конференцию, на которой ответят как минимум на четыре вопроса.

Центральной темой саммита будет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений, добавил помощник президента. А цель предстоящей встречи, по его словам, заключается в том, чтобы приступить к выправлению негативной ситуации в международных делах, принять конкретные действия по их оздоровлению и установлению более или менее приемлемого уровня доверия, а также попытаться наметить шаги, которые позволили бы России и США возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

Встречи Путина и Трампа

Ранее лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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