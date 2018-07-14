Казахстанка Ольга Рыпакова показала худший результат за всю карьеру

Казахстанка Ольга Рыпакова провела совершенно неудачный старт в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в столице Марокко Рабате, сообщает SportsKZ.

Африканский город изначально не был счастливым для отечественной примы тройного прыжка. В прошлом году она показала здесь далеко не самый успешный результат в карьере — 14,2 м. Но то, что произошло в году нынешнем, затмило ту неудачу.

При всём при этом стоит помнить, что этапы «Бриллиантовой лиги» — лишь тренировки в боевом режиме для нашей олимпийской чемпионки. В финале в Цюрихе она уже гарантированно не выступит, предпочтя финалу Лиги выступление на Азиатских Играх в Индонезии. Так что результат был для Рыпаковой не принципиален.

В Рабате соперницами Рыпаковой стали восемь оппоненток из такого же количества стран. Но опередить Ольга сумела только француженку Руги Диалло. Из шести попыток две Рыпакова потратила на заступы. Остальные стали результативными, но дальность полётов в них оставляла желать много большего. В лучшей из попыток она «долетела» только до отметки 13,83 м, заняв восьмое место. Это — худший результат за всю историю выступлений Рыпаковой в «Бриллиантовой лиге». Ранее таковым был прыжок на 13,97 м на этапе в Монако в 2016 году.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Рабат (Марокко)

Тройной прыжок. Женщины (9 участниц)

1. Катерин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,96

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,47

3. Тори Франклин (США) — 14,42

8. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 13,83.