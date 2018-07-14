Сайты по продаже наркотиков заблокированы в Казахстане

Выявлено 110 уголовных проступков, касающихся хранения наркотических средств в небольшом и крупном размерах без цели сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 445 кг различных наркотических средств.

По инициативе акмолинских полицейских заблокировано 9 сайтов, пропагандирующих и способствующих распространению наркотиков. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал первый заместитель начальника ДВД области подполковник полиции Бауыржан Аленов, передает Bnews.kz. со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

За 6 месяцев текущего года на территории акмолинского региона выявлено 75 наркопреступлений, в том числе 66 фактов сбыта. Выявлено 110 уголовных проступков, касающихся хранения наркотических средств в небольшом и крупном размерах без цели сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 445 кг различных наркотических средств. В результате проведенных спецопераций выявлено 3 факта организации и содержания притонов для потребления наркотиков, 2 факта культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

"Не остается без внимания работа по недопущению утечки подконтрольных наркотических средств. С начала года за нарушение правил обращения с наркотическими средствами и психотропными веществами возбуждено 3 уголовных дела в отношении медицинских работников, по нарушениям в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составлено 13 административных материалов. Ограничено в движении 110 ампул с наркотическими и психотропными препаратами, 130 таблеток кодейносодержащих препаратов и свыше 165 тонн серной кислоты", - рассказал Аленов.

Он отметил, что в последнее время посредством интернет-ресурсов наблюдается активное размещение различной ложной информации о безвредности наркотиков, особенно новых синтетических видов. Более того, организаторами сбыта используется реклама, скрывающая истинный состав предлагаемой продукции (курительные смеси, соли для ванн и благовония).

По инициативе полиции уже сегодня заблокировано 9 сайтов, пропагандирующих и способствующих распространению наркотических средств. Вместе с тем, на протяжении последних 10 лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению наркотизации населения, в среднем на 8-10% в год, что свидетельствует о эффективности принимаемых мер.

На 1 января 2018 года на учете наркоцентра состоял 631 человек, по медицинским показаниям снято 45 человек, в настоящее время состоит 594 лица, из них 428 - это потребители инъекционных наркотиков (из них 42 женщины и 3 несовершеннолетних).

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