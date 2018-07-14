В Кемерово сносят «Зимнюю вишню»
На месте снесённого ТРЦ появится сквер.
Фото : Комсомольская правда-Кемерово14 июля 2018, 16:27
В Кемерово сегодня, 14 июля, начался снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», сообщает REGNUM.
Снос здания необходим, так как после пожара все его несущие конструкции оказались повреждены. Кроме того, торгово-развлекательный комплекс всегда будет ассоциировать с гибелью людей.
В итоге, на месте снесённого ТРЦ появится сквер.
Предполагается, что здание будет снесено за 80 дней. Сперва будут демонтированы и вывезены металлические элементы здания, затем железобетонные.
Страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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