В Кемерово сносят «Зимнюю вишню»

На месте снесённого ТРЦ появится сквер.

В Кемерово сегодня, 14 июля, начался снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», сообщает REGNUM.

Снос здания необходим, так как после пожара все его несущие конструкции оказались повреждены. Кроме того, торгово-развлекательный комплекс всегда будет ассоциировать с гибелью людей.

В итоге, на месте снесённого ТРЦ появится сквер.

Предполагается, что здание будет снесено за 80 дней. Сперва будут демонтированы и вывезены металлические элементы здания, затем железобетонные.

Страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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