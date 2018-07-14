Акции известной нацкомпании теперь принадлежат государству

Акции Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) переданы министерству оборонной и аэрокосмической промышленности.

Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" больше не является владельцем акций нацкомпании "Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan Engineering), сообщает zakon.kz.

Отныне все акции нацкомпании принадлежат государству, права на владение переданы министерству оборонной и аэрокосмической промышленности.

По имеющимся данным, в госсобственность безвозмездно передано более 21 миллиона акции.

Обеспечить передачу должен комитет госимущества и приватизации Минфина.

Данный документ был подписан главой кабмина Бакытжаном Сагинтаевым.

"Казахстан Инжиниринг" создан 15 лет назад. С 2016 года нацкомпания была в доверительном управлении ведомства, которому передали права на владение.

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