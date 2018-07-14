Казахстанскую Ассоциацию джиу-джитсу возглавил Болат Мажагулов

На внеочередной конференции джиу-джитсеров Казахстана был избран новый президент Ассоциации. Им стал бронзовый призер Чемпионата Азии в Токио, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Болат Мажагулов. Новый глава Ассоциации джиу-джитсу Республики Казахстан также занимает должность руководителя Управления культуры и спорта города Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления культуры и спорта города Астаны.

Ассоциация джиу-джитсу Республики Казахстан создана для развития данного вида спорта в стране. Деятельность Ассоциации признана Национальным Олимпийским Комитетом Казахстана и аккредитована Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры и спорта Республики Казахстан. Кроме того, Ассоциация является членом Международной Федерации джиу-джитсу (JJIF).

На сегодняшний день в состав Ассоциации входят федерации в 16 областях Казахстана и в городах Алматы и Астана. Членами Ассоциации являются более 10000 тысяч спортсменов, тренеров и спортивных судей. Национальная сборная команда по джиу-джитсу успешно выступает на международной арене и показывает высокие результаты. В настоящий момент спортсмены готовятся принимать участие в Летних Азиатских играх в Джакарте (Индонезия).