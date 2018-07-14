Жуман Жумабеков может поспорить за чемпионский пояс ММА

Как уже сообщалось ранее, казахстанскому бойцу Жуману Жумабекову бросил вызов российский спортсмен Владимир Егоян. Ответ не заставил себя долго ждать. Корреспондент SportX.kz связался с бойцом и выяснил подробности предстоящего поединка.

Начнем с того, что Жуман Жумабеков сейчас занимает четвертое месте в рейтинге Fight Nights Global в легчайшем дивизионе. Владимир Егоян расположился на позицию ниже. Неделей ранее казахстанец говорил о том, что уже вел переговоры с представителями российской лиги. В случае, если он победит в предстоящем поединке, то гарантировано получит право на чемпионский бой.

— У меня есть вариант выступить на турнире казахстанской организации NFC в конце июля, но если Fight Nights поставит мне бой на август, то конечно же, я буду готовиться уже к нему – сказал Жуман Жумабеков. Что касается высказываний Егоян в мой адрес, то отвечу следующее. Я принимаю его вызов. Но, мне не хотелось ждать октября. Я буду готов уже в августе. Я думаю у представители Fight Nights Global имеют свои планы по поводу нашего боя. Со спортивной точки зрения, встреча была бы интересней без долгой паузы, так как мой крайний бой состоялся 1 апреля. Мы всегда можем сесть за стол переговоров и обсудить все детали. Я открыт для любых предложений.

Напомним, что 28-летний спортсмен встречался с Никитой Балтабаевым в своем предыдущем поединке на турнире FNG 86 в Алматы. Бой закончился досрочной победой Жумабекова техническим нокаутом во втором раунде.