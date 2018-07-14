Дуэт домбристов «Бастау» завоевал голливудское золото

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Дуэт домбристов «Бастау» из Казахстана, принявшие участие в конкурсе World Champions Olympic, завоевали золотые медали в своей номинации, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил в Инстаграм продюсер Алпамыс Шарим.

«Радостная весть! Казахская домбра вышла на сцену Голливуда. Дуэт домбристов «Бастау» завоевали золотые медали в своей номинации. Победу посвящаем Национальному дню домбры. Благодарим за поддержку ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаxоджаеву»,- отметил Алпамыс Шарим.

В финале казахстанцы исполнили кюи "Адай" Курмангазы и "Баламишка" Нургисы Тлендиева.

Это третья международная награда дуэта. В марте казахстанский дуэт домбристов "Бастау" одержал победу на международном конкурсе инструменталистов и вокалистов "Восходящие звёзды-2018", который проходил с 26 февраля по 4 марта в Риге. В нём участвовали дети и молодёжь до 30 лет, солисты и группы в номинациях "Классическая музыка" и "Академический вокал".

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