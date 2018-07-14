Парень нашел гранату во время купания в Кокшетау

Граната лежала на дне озера.

16-летний парень во время купания в озере Копе города Кокшетау обнаружил гранату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодой человек, 2002 года рождения, обнаружил учебно-имитационную гранату на расстоянии 20 метров от берега озера на глубине 2 метров. Сотрудники УТВ ДВД Акмолинской области обнаруженный предмет, похожий на гранату, уничтожили», - рассказали в пресс-службе ДВД региона.

По информации ведомства, согласно экспертизе фрагментов, взрывчатого вещества не обнаружено, это оказалась учебно-имитационная граната РГД-5.

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