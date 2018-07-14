Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Парень нашел гранату во время купания в Кокшетау

Граната лежала на дне озера.

Фото : Телеграф14 июля 2018, 18:38

16-летний парень во время купания в озере Копе города Кокшетау обнаружил гранату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодой человек, 2002 года рождения, обнаружил учебно-имитационную гранату на расстоянии 20 метров от берега озера на глубине 2 метров. Сотрудники УТВ ДВД Акмолинской области обнаруженный предмет, похожий на гранату, уничтожили», - рассказали в пресс-службе ДВД региона.

По информации ведомства, согласно экспертизе фрагментов, взрывчатого вещества не обнаружено, это оказалась учебно-имитационная граната РГД-5.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты