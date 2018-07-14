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В Жылыойском районе решается проблема с обеспечением жителей Кульсары питьевой водой

Одним из актуальных вопросов района долгие годы является проблема обеспечения питьевой водой верхних этажей многоэтажных жилых домов в летний период.

Фото : пресс-служба акима Жылыойского района14 июля 2018, 18:57

В данный момент магистральный водовод АО «КазТрансОйл» увеличил подачу объема воды в город Кульсары с 9 400 до 12 000 кубометров в сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жылыойского района.

Одним из самых актуальных вопросов Жылыойского района долгие годы является проблема обеспечения питьевой водой верхних этажей многоэтажных жилых домов в летний период.

По итогам заседания двусторонней комиссии, состоящей из представителей районного акимата и АО «КазТрансОйл» было принято решение увеличить объем подаваемой воды по магистральному водоводу с 9 400 до 12 000 кубометров в сутки.

- Согласно договоренности руководства области с АО «КазТрансОйл» с была создана двухсторонняя комиссия с участием АО и акимата Жылыойского района. Члены комиссии приняли решение увеличить объем подаваемой воды в Кульсары с 9400 до 12 000 кубометров в сутки, - рассказал аким Жылыойского района Азамат Бекет. – В летнее время, в связи с жаркой погодой жители многоэтажных домов проживающих на верхних этажах испытывали трудности возникающие из-за проблем с подачей воды. Благодаря увеличению подаваемого объема воды данная проблема нашла свое решение.


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