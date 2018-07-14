В Голливуде снимут фильм о запертых в пещере тайских подростках

По словам одного из детей, они собирались провести в пещере не больше часа, чтобы переждать сильный дождь.

Мать самого молодого мальчика, спасенного из пещеры Тхам Луанг в Таиланде, рассказала, что подростки собирались пробыть в подземелье не более часа. Как сообщила газета Bangkok Post, ей удалось пообщаться со своим 11-летним сыном через разделяющее стекло в больнице города Чианграй, сообщает ТАСС.

По словам ребенка, его футбольная команда "Лесные вепри" собиралась провести в пещере всего лишь час, поэтому не стала брать с собой еду. При этом ранее власти сообщали, что ребята потратили 700 батов (около $20) на чипсы и газированную воду, чтобы отметить день рождения одного из детей, и именно это помогло им выживать внутри более двух недель.

Мать мальчика добавила, что сильный дождь вынудил их уйти вглубь пещеры. "После первых трех ночей без еды мой сын чувствовал сильный голод и плакал. Он мог полагаться только на воду, которая стекала по стенам подземелья, по ночам там было очень темно и холодно, им приходилось спать прижимаясь друг к другу, чтобы не замерзнуть", - рассказала она. По ее словам, 25-летний тренер говорил ребятам медитировать, чтобы бороться с голодом и поддерживать силы.

Отец другого мальчика сообщил, что их наставник с помощью фонарика находил подходящую для питья воду, которая преимущественно стекала с потолка пещеры.

Как пишет газета The Nation, в пятницу маме одного из ребят разрешили впервые обнять своего ребенка. Ей позволили лично встретиться с сыном и поговорить с ним. Произошло это в первый раз с момента эвакуации всех детей из подземелья. Она добавила, что ее сын здоров и доктор сообщил, что он сможет вернуться домой уже на следующей неделе.

Без гражданства

Тем временем выяснилось, что у трех ребят из футбольной команды, в том числе тренера, нет таиландского гражданства. Власти пообещали предоставить им юридическую помощь в получении его, и если не будет каких сложностей с документами, то они станут гражданами Таиланда в течение шести месяцев.

Трое выживших входят в число 500 тыс. апатридов, живущих в королевстве и которые вынуждены терпеть различные ограничения во многих аспектах своей жизни. Подобным людям приходится десятилетиями ждать, чтобы получить таиландское гражданство из-за медленного процесса проверки различных документов, подтверждающих рождение на территории королевства.

Отсутствие гражданства в Таиланде означает, что у человека нет возможности выехать за границу, получить высшее образование или выбрать некоторые профессии. Эксперты по данному вопросу надеются, что проблема апатридов, благодаря спасенным детям, будет поднята на более высокий уровень и правительство сможет быстрее решить ее.

Съемки фильма

Вместе с тем многие голливудские кинокомпании собрались снимать фильм о пребывании детей в пещере. Первая информация об этом появилась до того, как ребят удалось эвакуировать из подземелья. О похожих обстоятельствах рассказывает кинолента The 33 ("33", 2015), которая основана на реальных событиях. В 2010 году 33 чилийским шахтерам из-за обвала пришлось провести 69 дней под землей.

"Надеюсь, они сделают фильм, сериал или напишут самый продаваемый роман, но сделают это хорошо, а они [дети] будут умны и не попадутся на удочку мошенников", - отметил один из шахтеров Марио Сепульведа, которого в фильме сыграл Антонио Бандерас.

"Самое главное, чтобы власти защищали ребят и их семьи, потому что многие люди просто хотят извлечь из них выгоду, - уверен другой шахтер Луис Урзуа, который считает, что сейчас главное восстановление после такого жизненного опыта. - Прошло восемь лет, но осталось еще много вещей, с которыми мы до сих пор не можем справиться".

Так, один из 33 горняков оказался в психиатрической клинике.

Побывавшие в шахте люди уверены, что адвокаты, продюсеры и многие другие воспользовались ими, когда выясняли все обстоятельства произошедшего.

"Как только им удалось получить от нас информацию они исчезли", - добавил Урзуа.

По его словам, их обещали сделать миллионерами, поэтому они согласились полностью передать все [интеллектуальные] права. Теперь Урзуа входит в группу горняков, которые хотят и пытаются отменить это решение.

Он рассказал, что шахтеры не получили ни копейки с фильма режиссера Патрисии Ригген или книги, которая была написана журналистом Los Angeles Times Гектором Тобаром. "Они уничтожили нас", - считает он. Урзуа сказал, что единственная компенсация была 8 млн песо (менее $8 тыс. по нынешнему курсу), которую выплатил бизнесмен Леонардо Фаркас каждому шахтеру, после того как им удалось выбраться из подземелья.

Бюджет фильма "33" составлял $26 млн, в прокате он провалился, поскольку заработать в мире ему удалось чуть меньше $25 млн, согласно информации российского сайта "Кинопоиск". Несмотря на это, по данным IMDB (The Internet Movie Database), популярность киноленты в последние дни пошла вверх.

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