В алматинском зоопарке отметили День шимпанзе
Для шимпанзе и их гостей накрыли праздничный стол.
Фото : inform.kz14 июля 2018, 19:54
В алматинском зоопарке отметили День шимпанзе, собравший сотни отдыхающих, передает корреспондент МИА «Казифнформ».
В зоопарке Алматы живет пара шимпанзе - Паша и Томирис. Томирис родилась в алматинском зоопарке в 2012 году, а Пашу привезли два года назад из зоопарка Казани.
«Эти человекообразные обезьяны всегда привлекали посетителей, а сегодня еще и повод есть, для этого им оформили вольер, можно сказать, по международным стандартам. Конечно, не только для шимпанзе, а также и для других видов обезьян. Несколько недель Александр Лаврентьев оформлял вольеры для обезьян. Подошел к этому творчески, учитывая пожелания сотрудников секции, но, прежде всего, учитывал вкусы самих «заказчиков», - говорит заместитель директора по общим вопросам зоопарка Алматы Дана Шулембаева.
В честь Дня шимпанзе у вольеров собрались гости и сотрудники зоопарка. Для всех накрыли праздничный стол. Для Паши этот в жаркий день лучшим лакомством стало мороженое из замороженных ягод и сока.
А Томирис вышла к гостям вторая и унесла с собой всю корзинку с продуктами под общий восторг посетителей.
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