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Десятилетнего мальчика ограбили у подъезда собственного дома в Петропавловске

Подозреваемый задержан.

Фото : Vesti.kg14 июля 2018, 20:12

Десятилетний ребенок стал жертвой грабежа у подъезда собственного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД области, преступник выхватил у него сотовый телефон и скрылся.

«Бабушка ребенка немедленно обратилась по телефону «102». Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции и операторы видеонаблюдения центра оперативного управления отработали район совершения преступления. Подозреваемый задержан. Им оказался житель Кызылжарского района. Похищенное изъято. С момента совершения грабежа до задержания прошло менее 15 минут», - рассказали в пресс-службе.

Санкция уголовной статьи «Грабеж» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

«Быстрому раскрытию преступления способствовало своевременное обращение в органы внутренних дел», - подчеркнул начальник УВД Петропавловска Жандос Мухатов.

Всего с начала года патрульные полицейские раскрыли 535 преступлений.


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