Маньяк оставлял отзывы на Amazon об оружии, которым пытал и убивал

Тодд был уважаемым человеком, водил дорогую машину и даже имел лицензию пилота.

Кала Браун и Чарльз Карвер встречались несколько месяцев и планировали совместное будущее, пока 31 августа 2016 года пара не исчезла. В квартире они оставили без еды и воды любимую собаку 30-летней Калы. Также пропала машина 32-летнего Чарльза, который ничего не взял с собой из одежды. Никто не мог объяснить, что могло произойти с пропавшими, как вдруг на странице Чарльза в "Фейсбуке" появилось сообщение, передает Life.ru.

В нём говорилось, что влюблённые сыграли свадьбу и даже успели приобрести дом. Однако текст был написан с ошибками и в странной манере, несвойственной Чарльзу. И никто из близких не мог поверить, что пара не позвала их на такое важное событие, как свадьба. Загадочный пост лишь ещё сильнее взволновал людей, но только через два месяца стала известна страшная правда.

Полиция отследила сигналы с мобильных телефонов пропавших. Это привело их к агенту по недвижимости Тодду Колхепу. Кала помогала ему с бизнесом, выполняя уборку в домах, а Чарльз приехал вместе с ней. Оказалось, что женщина находилась на большом участке с домом в Вудраффе примерено в то время, когда пропала. Офицеры отправились на разведку.

Полицейские нашли в овраге рядом с домом разбитую машину, которую словно спрятали за кустами. Затем они услышали стук из металлического контейнера, который был закрыт снаружи. Когда офицеры открыли замок, то были ошеломлены тем, что увидели.

Внутри находилась Кала, которая сидела на цепи внутри клетки. Она была сильно напугана, но всё ещё жива. Пострадавшая рассказала, что Тодд держал её в плену с тех пор, как похитил двумя месяцами ранее. Женщину изредка выводили подышать свежим воздухом и кормили один раз в день. Кроме того, Тодд насиловал Калу.

Кала была найдена живой. Но где же был Чарльз? К сожалению, полицейских ждали плохие новости. Тодд заставил Калу смотреть, как он убивает её бойфренда. Мужчина застрелил Чарльза, а после заковал Калу в цепи. Полицейские нашли Тодда в соседнем доме и арестовали.

Тодд был уважаемым человеком, водил дорогую машину и даже имел лицензию пилота. Однако, как только его арестовали, мужчина показал своё истинное лицо. Он рассказал, что на участке захоронены три тела. Одним из убитых был Чарльз, а два других — Джонни Кокси и его жена Меган, которые пропали годом ранее. Однако на этом Тодд не остановился, ему хотелось наконец похвастаться своими кровавыми "успехами".

Он также признался в бойне в автосалоне, в котором были застрелены четыре человека. Дело не могли раскрыть 13 лет. Несмотря на то что Тодд был одним из его клиентов, он всё равно оставался вне подозрений. Таким способом убийца отомстил за то, что магазин отказывался взять обратно его мотоцикл.

Но было и куда более шокирующее признание. Тодд оставлял отзывы на Amazon об оружии, которое использовал для совершения убийств. В частности, он оставил более 140 отзывов о ножах и тактическом снаряжении. О навесном замке мужчина написал следующее: "Отлично работает... Если кто-то огрызается, то воспользуйтесь старой школой... Положите замок в носок и бейте!"

Уже с детства Тодд проявлял непомерную жестокость — издевался над животными, избивал друзей, крушил свою спальню. В 1986 году, когда ему было всего 15 лет, Тодд похитил 14-летнюю девочку в Аризоне. Он угрожал ей пистолетом и заставил вернуться домой, где связал её и изнасиловал. Он признал себя виновным в похищении, а другие обвинения были сняты в обмен на 15 лет тюрьмы.

Тодд был освобождён через 14 лет и переехал в Южную Каролину. Он начал новую жизнь, однако она стала только хуже прежней. На территории его дома был найден целый арсенал оружия. В мае 2017 года он признал себя виновным по семи пунктам убийства и был приговорён к семи пожизненным заключениям без возможности условно-досрочного освобождения. Сделка избавила его от смертной казни.

"Его никто не понимал... Тодд не монстр. Он делал это не для удовольствия, он делал это потому, что был зол и ему было больно", - говорит мама Тодда.

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