Обезглавленный труп нашли в Актобе

Личность пока не установлена.

В полдень шестого июля в садоводческом коллективе «Учитель» 53-летняя женщина решила собрать дикую смородину. Вместо хорошего урожая дачница едва не получила инфаркт. В кустах она обнаружила скелетированный труп человека без черепа. Об ужасной находке актюбинка сразу сообщила в полицию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Как сообщили источники «Актобе Таймс», прибывшие на место полисмены и сотрудники прокуратуры на трупе нашли пару носков, зимние ботинки, короткую куртку, красный спортивный костюм, вязаную шапку и 10 тысяч тенге.

- Личность и давность трупа пока не установлена. Ведется экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД области. – Остальную информацию не сообщаем.

Опровергать, что у трупа не было черепа, в ДВД не стали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!