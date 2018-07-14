Выставка незрячих казахстанских художников открылась в Алматы

С ними занимался художник из Грузии Георгий Гураспашвили.

В Алматы открылась выставка незрячих казахстанских художников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почти два месяца с ними занимался художник из Грузии Георгий Гураспашвили.

«Мой отец был скульптором и все мое детство прошло в сфере искусства. И я, не выбирая профессию, просто жил этим. В Казахстан мы приехали спонтанно - нам помог Владимир Филатов, который абсолютно бесплатно организовал нам выставку. И я привез с собой свою программу для незрячих художников. Я 15 лет преподавал изобразительное искусство в Академии художников. И один из моих студентов ослеп. Мы начали думать, что делать, чтобы он мог дальше рисовать», - говорит Георгий Гураспашвили.

Художник изучил мир незрячих людей и решил дать возможность рисовать всем талантам с ограниченными возможностями.

«У художников есть неписанный закон, что мы всегда помогаем друг другу и учим. У каждого человека есть свой стиль движения, и эти движения показывают, как он представляет ту или иную вещь. Наблюдая за этими движениями, мы создали союз незрячих художников, где разработали специальную программу, методику и холсты. Незрячий художник царапает на этих холстах, а мы уже печатаем поверх краску в результате на бумаге получается рисунок», - рассказывает Георгий Гураспашвили.

В Союзе незрячих художников Грузии состоит 200 человек, которые создали более 400 работ. Скоро Георгий Гураспашвили возвращается обратно на родину. Там его ждет семья, которая также занимается искусством. Художник переживает, что у него не получилось встретиться с казахстанскими чиновниками, которые могли бы ему помочь организовать здесь сообщество для слепых художников.

«Я очень полюбил Казахстан и здешний народ. Мне все здесь нравится. И люди, и природа, но к сожалению, не получилось встретиться с нужными людьми, которые могли бы посодействовать в организации сообщества. В Алматы я встретил множество художников и замечательных людей с ограниченными возможностями, которые хотят рисовать. Они просят меня не уезжать, но у меня нет финансовой возможности», - добавил Георгий Гураспашвили.

Георгий Гураспашвили уже в 25 лет стал членом союза художников СССР, много лет был сопредседателем союза художников Грузии. Участвовал во многих международных конкурсах и выставках. Ездит по миру, помогая незрячим художникам.

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