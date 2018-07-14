В Пакистане в результате теракта погибли 70 человек

Сообщается также о 120 пострадавших.

Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, возросло до 70 человек. Об сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения провинции Фаиз Какар, сообщает ТАСС.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, число пострадавших в результате этого теракта превысило 120 человек.

Ранее сообщалось, что в результате совершенного террористом-смертником взрыва, направленного против участников предвыборного митинга, погибли около 30 человек и около 40 человек были ранены.

Взрыв прогремел в округе Мастунг. Инцидент произошел недалеко от места проведения митинга избирателей, в котором принимали участие около 1 тыс. человек.

Среди погибших числится кандидат в депутаты провинциального законодательного органа (Ассамблея Белуджистана) от Народной партии Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани, проводивший встречу с избирателями. Смерть политика подтвердил его родной брат Лашкари Раизани.

Выборы в нижнюю палату парламента Пакистана пройдут 25 июля.

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