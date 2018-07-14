Директора сельской школы обвиняют в присвоении казенных денег

Директор школы вину признает частично.

Директор сельской школы поселка Погодаево предстала перед судом по обвинению в том, что она получала зарплату несуществующих работников. Директор школы вину признает частично. По ее словам, все, полученные таким образом, деньги она вкладывала в школу, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.

Судебный процесс начался на этой неделе в поселке Дарьинск Зеленовского района. На скамье подсудимых Людмила Шаталова, директор погодаевской средней школы. Ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — в злоупотреблении служебными полномочиями и в служебном подлоге.

По версии следствия, Людмила Шаталова фиктивно приняла на работу жительницу этого же села Татьяну Пащенко на должность вахтера. Однако, по показаниям работников школы, Татьяна Пащенко никогда в школе фактически не работала, а, по версии следствия, ее зарплату в полном объеме присваивала себе директор.

Второй эпизод касается трудоустройства некой Туребековой, учительницы английского языка. По версии следствия, Людмила Шаталова оформила с ней еще один трудовой договор на должность вахтера. Как и в первом случае, зарплата Туребековой, по версии следствия, полностью присваивалась директором.

Примечательно, что поводом для этого уголовного дела послужила коллективная жалоба в органы работников школы — подчиненных подсудимой. По их словам, количество «мертвых душ» в школе и фактов присвоения денег и имущества школы директором гораздо больше. Однако в настоящее время до суда дело дошло вот в таком усеченном виде.

Адвокат подсудимой Талгат Давлетов, комментируя обвинение, сообщил журналисту «УН», что его подзащитная не признает вину.

— Моя подзащитная признает только факт по Пащенко. Но эти деньги полностью тратились Людмилой Шаталовой на нужды школы. На эти деньги приобретались краски, стройматериалы для ремонта школы, создавался музей в школе. И все это подтверждается документами. Поэтому в этой части я, как адвокат, обращаю внимание на то, какой был умысел у моей подзащитной. То есть у Людмилы Шаталовой не было преступного умысла. А что касается эпизода с Теребековой, то Людмила Шаталова не признает его полностью, — сказал Талгат Давлетов.

В настоящее время суд опрашивает свидетелей. Суду предстоит опросить и заслушать показания 43 человек, практически всего коллектива школы и интерната села Погодаево. Следующее судебное заседание состоится в понедельник, 16 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!