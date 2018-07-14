Посмотрите, как выглядели звезды в школьные годы

Редко кто из нас остается довольным своими школьными фото. Обычно мы прячем их в дальний угол и показываем разве что самым близким. Но есть и счастливчики, которые уже в школе были просто прелестными. У звезд тоже есть фото школьных времен. Кто-то из них с тех пор сильно изменился и похорошел, а кто-то уже тогда завораживал своей харизмой.

Фото : adme.ru

Мы посмотрели фото знаменитостей их школьного времени и удивились тому, как меняются люди после школы. 1. Брэд Питт 2. Рианна 3. Пэрис Хилтон 4. Пинк 5. Дженнифер Энистон 6. Орландо Блум 7. Джулия Робертс 8. Крис Эванс 9. Эмбер Херд 10. Николь Ричи 11. Наоми Уоттс 12. Стив Джобс 13. Джессика Честейн 14. Кейт Уолш 15. Дженнифер Лав Хьюитт 16. Крис Пратт 17. Риз Уизерспун 18. Ким Кардашьян 19. Меган Маркл Источник

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