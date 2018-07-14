Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным Замзагуль Шариповой
Светлый образ Замзагуль Шариповой, которая занимает особое место в национальной культуре, навсегда останется в памяти казахстанцев, -Президент.
Фото : Акорда14 июля 2018, 22:37
Глава государства выразил соболезнование родным и близким народной артистки Казахстана Замзагуль Шариповой, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
- Замзагуль Несипбаевна была одним из талантливейших представителей национальной актерской школы драматургического направления. Ее выразительный актерский почерк, яркие роли в кино и театре оставили неизгладимый след в сердцах ценителей искусства.
Светлый образ Замзагуль Шариповой, которая занимает особое место в национальной культуре, навсегда останется в памяти казахстанцев, - говорится в телеграмме соболезнования.
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