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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным Замзагуль Шариповой

Светлый образ Замзагуль Шариповой, которая занимает особое место в национальной культуре, навсегда останется в памяти казахстанцев, -Президент.

Фото : Акорда14 июля 2018, 22:37

Глава государства выразил соболезнование родным и близким народной артистки Казахстана Замзагуль Шариповой, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

- Замзагуль Несипбаевна была одним из талантливейших представителей национальной актерской школы драматургического направления. Ее выразительный актерский почерк, яркие роли в кино и театре оставили неизгладимый след в сердцах ценителей искусства.

Светлый образ Замзагуль Шариповой, которая занимает особое место в национальной культуре, навсегда останется в памяти казахстанцев, - говорится в телеграмме соболезнования.


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