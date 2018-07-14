В Талдыкоргане открылся филиал Академии государственного управления для обучения госслужащих

В филиале занятия будут проводиться с применением инновационных методов обучения и по принципу «цифровая Академия». Каждый обучающийся государственный служащий может скачать все учебные документы по QR-коду.

Торжественное открытие филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоялось при участии Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Шпекбаева, акима Алматинской области А.Баталова, ректора Академии государственного управления при Президенте РК Ф.Н. Жакыповой, сообщает zakon.kz.

С начала Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в сопровождении акима области осмотрел здание. Далее состоялось региональное семинар-совещание.

Открывая мероприятие, аким Алматинской области, подчеркнул, что на сегодня в стране уделяется большое внимание вопросам обучения государственных служащих. Поэтому во всех областях республики созданы филиалы Академии, соответствующие новым стандартам и Талдыкорган стал не исключением.

- До этого времени государственные служащие области обучались в центре переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, находящегося в Алматы. Теперь им не придется выезжать из города. Филиал будет предоставлять богатый опыт в сфере государственной службы, а государственные служащие будут не только изучать теории, но и начнут практиковать все на деле,- отметил Амандык Баталов.

Далее с докладом выступила ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ф.Н. Жакыпова.

В свою очередь Алик Шпекбаев, подчеркнул, что филиал станет местом, где начинающие и действующие госслужащие будут получать необходимые знания.

- На сегодня растет привлекательность госслужбы, поэтому мы ей уделяем большое внимание. Ведь государственные служащие должны быть квалифицированными. Осмотрев, новое здание филиала остался довольным. Все по последнему слову техники. Когда я работал в Талдыкоргане, население города было около 100 тыс человек, сегодня эта цифра почти увеличена вдвое. Город зеленый, очень чистый и безопасный. Вчера вечером мы объехали весь город, какие у вас спорткомплексы, парки, набережная, различные учреждения, все сделано для жителей города. Сейчас наш Талдыкорган прекрасный город, я очень рад и горжусь этому. Амандык Габбасович это ваша заслуга, спасибо!- сказал Алик Жаткамбаевич.

В филиале занятия будут проводиться с применением инновационных методов обучения и по принципу «цифровая Академия», к примеру, каждый обучающийся государственный служащий может скачать все учебные документы по QR-коду.

Стоит отметить, в этом году обучат 1200 государственных служащих.

В ходе рабочего визита, Алик Шпекбаев и его делегация побывали в Центре обслуживание предпринимателей , где ознакомились с темпами социального-экономического развития Алматинской области и с ходом реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

Далее, Председатель участвовал в церемонии подписания соглашения об антикоррупционном сопровождении проектов иностранных инвесторов таких компании, как: ТОО «Империя Фуд» ,ТОО «Longyuan Jetysu» , «Agro Best Grouр», ТОО «Farm Frites Eurasia», ТОО «Zhetysu Koy» (Baumann Gmbh&Co.KG) ,ТОО «Талдыкорганский маслоэкстракционный завод» .

После чего, состоялась торжественная презентация деятельности Департамента по Алматинской области по противодействию коррупции в области.В ходе него презентована брендированная автомашина приобретенная при поддержке акимата Алматинской области. Данная практика получила положительную оценку и на сегодняшний день распространена во все регионы Казахстана по аналогий Алматинской области.

Также, перед зданием ЦОП организована концертная программа с участием добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ» и студенческих клубов «Саналы ұрпақ». Затем состоялась передача эстафеты антикоррупционного марафона «Адал жол – путь честный путь».

Не остался в стороне и здание Центра обслуживания молодежи Алматинской области .Гости посели выставку картин на тему «Цифровое будущее» и ознакомились с другими проектами проводимых в сфере молодежной политики.

В завершение состоялась встреча Председателя Агентства А. Шпекбаева с личным составом Департамента Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области.

- Алматинская область развивается во всех сферах. Лично убедился в этом. Понравились такие проекты как «Жетысу 360» и «Смарт сити» - эти проекты доказывают, что в Жетысу активно реализуют программу «Цифровой Казахстан». В сфере госслужбы проводятся хорошие работы, продолжайте в том же духе, - подытожил Алик Шпекбаев.

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