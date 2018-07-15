Два автомобиля, не поделив дорогу, столкнулись около заправки в Алматы

Причиной ДТП послужило то, что один из водителей несвоевременно включил поворотник.

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Сейфуллина и Крамского, сообщает корреспондент zakon.kz.

Водитель Subaru ехал вниз по улице Сейфуллина. Пропустив встречные машины, водитель повернул на улицу Крамского.

С его слов, у двигавшегося навстречу автомобиля Toyota Carina был включен поворотник «направо». Решив, что Toyota поворачивает на заправку, водитель Subaru двинулся вперед, пологая, что они свободно разъедутся.

Но Toyota поехала вперед и машины столкнулись.

Удар пришелся на водительскую сторону праворульного Subaru. Машину отбросило к бордюру заправки и теперь пострадавшего мужчину осматривают медики.

Спустя какое-то время, водитель Toyota, придя в себя, также запросил медицинской помощи.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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