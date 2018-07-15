Серена Уильямс проиграла финал Уимблдона
15 июля 2018, 00:57
Уильямс уступила десятой ракетке мира Кербер в двух сетах с одинаковым счетом (3:6, 3:6).
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Уимблдон немке Анжелике Кербер. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
36-летняя Уильямс уступила десятой ракетке мира Кербер в двух сетах с одинаковым счетом (3:6, 3:6). 30-летняя немка впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона.
Россиянка Мария Шарапова также принимала участие в турнире. 31-летняя теннисистка проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко в матче первого круга.
9 марта Уильямс вернулась в большой теннис после 13-месячного перерыва в связи с рождением ребенка. На турнире в Индиан-Уэллсе американка уступила теннисистке из Казахстана Зарине Дияс.
Источник: Lenta.ru
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